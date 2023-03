Nachtploeg steenwolproducent Rockwool legt woensdag het werk neer: ‘Dit is helaas nodig’

Tentoon­stel­ling in Limburgs Museum over rivaliteit tussen Zonneko­ning en Willem III

Het Limburgs Museum opent in juni een grote tentoonstelling over de rivaliteit tussen de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV en Prins van Oranje Willem III. Aanleiding is de verovering van Maastricht door de Franse Zonnekoning 350 jaar geleden, gevolgd door een poging van Willem III de stad aan de Maas in te nemen.