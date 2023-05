Nederlaag voor Haslou 2 in topduel tegen SHH 2 in de 2e klasse

Haslou 2 is in de handen van koploper van de competitie SHH 2 gevallen in een wedstrijd waarin hard geknokt werd in de thuiswedstrijd op zondag. De wedstrijd tussen de twee topteams in de 2e klasse eindigde in 2-4.