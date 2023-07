Stralend zonnig weer in Roermond vandaag

Venloos ziekenhuis tijd afgezet wegens onbekende stof: blijkt ongevaar­lijk

De hulpdiensten hebben zondagavond groot alarm geslagen rond ziekenhuis VieCuri in Venlo. De omgeving van de eerste hulp in het ziekenhuis werd afgezet. Een vrachtwagenchauffeur had zich daar gemeld, hij had mogelijk een gevaarlijke stof op zijn arm gekregen.