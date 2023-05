Vandaag helder weer in Roermond

Bedrijfs­pan­den verwoest door grote brand in Venlo

Enkele bedrijfsgebouwen aan de Voltastraat in Venlo zijn zaterdag verwoest als gevolg van een grote brand. De brand brak rond 17.15 uur uit en veroorzaakte een enorme vuurzee en grote zwarte rookwolken, die over de stad trokken. Rond 23.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen gaat nog uren duren, aldus de brandweer. Als gevolg daarvan kunnen mensen in en rond Venlo nog last houden van de rook.