Vanochtend en vanmiddag kans op regen in Roermond

Fortuna Sit­tard-aanvaller Buitink scheurt voorste kruisband af

Fortuna Sittard-aanvaller Thomas Buitink is voorlopig uit de roulatie door een zware knieblessure. De huurling van Vitesse scheurde zondag in het thuisduel met de Arnhemmers (2-0) zijn voorste kruisband af en wacht een operatie en een lang herstel, meldt Vitesse. Buitink was pas in de 85e minuut als invaller binnen de lijnen gekomen, maar haalde het einde van de wedstrijd niet.