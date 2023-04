Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Roermond

Intelligen­te wegafzet­ting A2 bij Wessem moet werkzaamhe­den sneller en veiliger laten verlopen

Voor het eerst in Nederland zet Rijkswaterstaat in samenwerking met Boskalis een zogenoemde intelligente wegafzetting in. Dat gebeurt op de A2 ter hoogte van de Maasbrug bij Wessem. Het werken aan de weg gaat daardoor sneller en is bovendien veiliger voor de wegwerkers.