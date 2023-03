Vrijspraak voor twee Roermondse terreurverdachten

Politie krijgt 90 tips na uitzending over gewelddadi­ge dood Xavier Durlinger (19) in Sittard

De politie heeft na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht 90 tips gekregen over de gewelddadige dood van Sittardenaar Xavier Durlinger. De 19-jarige jongen verdween op 11 mei vorig jaar en werd enkele dagen later dood gevonden in een bos bij De Kollenberg in Sittard. De politie gaat uit van een misdrijf. De tips kwamen binnen na de uitzending van gisterenavond.