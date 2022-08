124 speciaalbieren proeven tijdens festival in Hoeven: 'Voor elk wat wils’

,,Eigenlijk kan niemand zeggen dat er voor hem of haar niets bij zit - we hebben voor elk wat wils", vertelt Jan Dommisse van Brouwerij 't Meuleneind. De Hoevense brouwerij organiseert voor de derde keer dit festival in samenwerking met Bovendonk. ,,We hebben stouts, fruitbieren, zure bieren, blondjes, IPA's - noem het maar op.”

Ruim aanbod

De organisatie mikt op twee doelgroepen. Natuurlijk de inwoners van Hoeven en omgeving die voor de gezelligheid komen én de echte bierliefhebbers die graag nieuwe biertjes ontdekken. Dommisse: ,,Daar hebben wij een ruim aanbod van.”

De bezoekers kunnen in totaal bij meerdere brouwerijen terecht uit vijf landen. De aanwezige brouwerijen zijn Brouwerij Ollenaut uit Estland, Brouwerij Smeele uit Frankrijk, Brouwerij Crow Mountain uit België, Espaba uit Spanje, 100 Watt Brewery uit Eindhoven, Brouwerij Vandeoirsprong uit Oirschot, Brouwerij Sterck uit Bergen op Zoom, Brouwerij de Manskerel uit Breda, Brouwerij Tureluur uit Rotterdam en natuurlijk Brouwerij ‘t Meuleneind.

Proefglas

Het festival zelf is gratis toegankelijk, maar voor 20 euro krijgen de bezoekers een proefglas, zes muntjes en een boekje met pen. ,,Om de score bij te houden van de bieren die de bezoekers geproefd hebben", legt Dommisse uit. Een lokale dj zorgt voor een gezellige sfeer en kinderen kunnen zich vermaken in de kidszone. Er is verder eten, wijn en fris te krijgen.

Het festival vindt plaats in de binnentuin van het voormalige seminarie Bovendonk in Hoeven en duurt van 13.00 tot 22.00 uur. Tickets zijn al vooraf te koop via de site brouwerij-tmeuleneind.nl/3e-speciaalbierfestival-hoeven.