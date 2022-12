18-jarige man opgepakt voor drie gewapende overvallen in Roosendaal

Nieuwe feestver­lich­ting december­maand voor alle vijf de Halderberg­se dorpen

HALDERBERGE - In de aanloop naar sint en kerst komt in alle dorps- en stadscentra de feestverlichting weer tevoorschijn. Particulier aan huis of in het straatbeeld. In Halderberge hebben de vijf dorpen nieuwe lampjes gekregen.

25 november