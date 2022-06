270 banen erbij door nieuwe fabriek in Oud Gastel: ‘Iedereen mag bij ons aan de slag’

Opgevoerde tractoren zorgen voor spektakel op Tractorpul­ling Hoeven

Vereniging ’t Smidje Tractorpulling Hoeven organiseert de wedstrijd, maar de drijvende kracht is niet langer Ria van de Riet. Zij gaf in 2019 aan er na dertig jaar een punt achter te willen zetten. Door corona is dit het eerste jaar dat de organisatie in handen is van Renate Buijs-Bakx, Marissa van de Riet, Kees van de Riet en Thijs van de Riet. ,,De organisatie is eigenlijk een kleine familiereünie", vertelt Marissa.

23 juni