8 redenen om uit te gaan: Assepoester, Møtherfät en Björn van der Doelen

Vox Jubilans brengt kerstsfeer tot leven

ROOSENDAAL - Gemengd koor Vox Jubilans geeft op 18 december na drie jaar weer een kerstconcert. ,,We zijn ontzettend blij dat dit in de Moeder Godskerk mag’’, vertelt bestuurslid Marion Naber. ,,Want dit is voor ons een vertrouwde plek!’’

2 december