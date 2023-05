Aanhoudende oorlog noopt basisschool Gezellehoek tot uitbreiding

Spits Barry Perk (44) toont zijn kunstwerk­jes nog altijd in het West-Brabantse amateur­voet­bal: 'Door het schilderen blijf ik fit’

,,Och, daar heb je die opa weer.” Wie? Barry Perk van 44 jaar. Hij schittert nog altijd in de spits bij HSC’28 uit Heerle. De teller loopt richting de 650 officiële duels in het West-Brabantse amateurvoetbal, maar van wijken wil hij niet weten. Over schilderen, trucjes uithalen en een ‘nee’ verkopen aan Halsteren.