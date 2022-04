Acht lintjes Rucphen: een mensenleven lang mantelzorg

RUCPHEN - Van vijf lintjes in 2020 en zes vorig jaar mocht burgemeester Marjolein van der Meer Mohr dinsdagmorgen in de gemeente Rucphen liefst acht lintjes uitreiken. Meest bijzonder waren twee hoogbejaarde vrouwen uit Schijf, die allebei hun hele leven als mantelzorger klaar stonden voor huisgenoten.

Anny de Laat-van Leijsen (Schijf, 88) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Meewerkend in het agrarisch bedrijf van haar man, de zorg voor een groot gezin en mantelzorger voor één van haar kinderen; toch vond Anny de Laat-Van Leijsen nog tijd zich verdienstelijk te maken voor de Schijfse gemeenschap. Ze was voorzitter van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO), lid van liturgiegroep en lectrice bij de Martinusparochie. De Laat regelt inloopochtenden voor alleenstaanden en is bestuurslid van het kerkkoor.

Cor van Nijnatten-Kools (Schijf, 87) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Cor van Nijnatten-Kools (87 jaar) staat haar hele leven al voor anderen klaar. Ze heeft als het ware het woord mantelzorg uitgevonden. Niet alleen hielp ze mee op de ouderlijke boerderij, ook bij haar oom en tante in Sprundel deed ze de hele huishouding en administratie. Later nam ze de zorg voor haar vier vrijgezelle broers op zich, waarvan de laatste in 2020 aan het coronavirus overleed. Dankzij haar onvoorwaardelijke inzet hebben zij hun laatste jaren allemaal thuis kunnen doorbrengen.

Jeanette Smulders-Jochems (Sprundel, 59) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Nadat Jeannette Smulders-Jochems haar EHBO-diploma behaalde werd ze lid van de pas opgerichte EHBO-vereniging Sprundel. In 1983 werd ze penningmeester en dat is decorandus nog steeds. Ze leidt de oefenavonden in goede banen en assisteert bij vrijwel alle activiteiten in het dorp. Bij het plaatsen van de AED's in de gemeente Rucphen is ze lid geworden van Hartslagnu, daarmee inzetbaar voor hartreanimatie.

Wim van Oorschot (Sprundel, 74) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Koster Wim van Oorschot staat in Sprundel bekend als de man van de drumband van muziekvereniging Door Het Volk - Voor Het Volk, maar ook van de heemkundekring en de parochie. Bij de drumband onderhoud hij de instrumenten, bij de heemkring richt hij de expo's in en werkt mee aan het jaarboek. Hoewel zijn pensioen als koster al lang bereikt, staat Van Oorschot nog steeds klaar voor vieringen in de kapel en beheer van de begraafplaats en het Fatimapark. Dat laatste voor Dorpswerk Sprundel.

Jan Wijnen (Sprundel, 78) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Als onderwijzer in Baarle-Nassau was Jan Wijnen een van de oprichters van een jeugdorganisatie voor beide Baarles. Hij nam het initiatief voor de wielerzesdaagse van Baarle-Nassau. In 1972 werd hij sociaal-cultureel werker van Sprundel namens de Pastoor-Bastiaansenstichting. Werk was ook zijn hobby. Dankzij Wijnen kwamen de peuterspeelzalen in Rucphen, Schijf en Zegge van de grond. Hij richtte de Natuurvrienden op voorloper van de Natuurwerkgroep Rucphen. Verder is Jan Wijnen betrokken bij het ouderennetwerk, Dorpswerk Sprundel en als voorzitter van de sociaal domeinraad.

Nico Koolen (Rucphen, 61) Lid in de orde van Oranje-Nassau

In 1980 werd Nico Koolen lid van de vrijwilliger brandweer, waar hij zich opwerkte tot brandweerofficier. Buurgemeente Halderberge haalde hem over brandweercommandant te worden en later kwam de Rucphenaar bij de overkoepelende brandweer Midden- en West-Brabant. Nu hij met pensioen geeft hij als ambassadeur voorlichting over brandveiligheid. Daarnaast is Koolen nauw betrokken bij de EHBO-afdeling Rucphen als secretaris. Hij was voorzitter van de klachtencommissie woningcorporaties, lid van de Rabobank-ledenraad, klachtenpanel VGZ en cliëntenraad Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut.

Walter Pesman (Zegge, 60) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Pesman heeft zich ingezet voor het verenigingsleven in zijn dorp. Zo werd hij lid van het tamboerkorps St. Cecilia te Zegge wat vaak meedeed aan het wereldconcours Kerkrade. Behalve muzikaal was hij actief voor de jeugdleden en was hij de grote man achter de organisatie van het dorpsfeest ontstaan na het jubileum van het korps. In het bestuur is hij penningmeester. Ook bij de organisatie van ‘Zegge 75 jaar bevrijd’ was decorandus nadrukkelijk betrokken.

Ad Jongenelis (St. Willebrord, 55) Lid in de orde van Oranje-Nassau

In 2006 stapte Ad Jongenelis de raadzaal binnen als vertegenwoordiger van de PvdA, nadat Ad van Loon wethouder werd. De fractie bestond toen uit drie leden. Bij de drie verkiezingen daarna (2010, 2014 en 2018) wist hij als enige een zetel te bemachtigen. Tien jaar lang vormde hij de eenmansfractie voor de sociaal-democraten. Begin 2021 stapte Jongenelis over naar de VVD-fractie. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen viel hij buiten de boot.