Actiecomité De Meeten haalt alles uit de kast om vestiging Cloetta te voorkomen

Grond, die dichtbij woonwijk de Dijken en Landerije ligt. Het actiecomité en het bewonersplatform Kortendijk zeiden deze week bij een presentatie aan de raadsleden van de gemeente over een achterban van 500 tot 600 omwonenden te beschikken. Na eerder al op twee drukbezochte praatsessies in het raadhuis hun ongenoegen te hebben geuit over de vestiging van de fabriek, zetten de comitéleden maandag hun bezwaren extra kracht bij: ‘opdat u onze kant van het verhaal hoort’.

Op de bijeenkomst werd duidelijk dat Roosendaal in 2016 ook al in de fout ging met het voor kleinschalige bedrijvigheid bedoelde gebied. Destijds zou een groot distributiecentrum haar oog hebben laten vallen op de Meeten II. De provincie stak er een stokje voor, omdat Roosendaal geen concrete kandidaat kon overleggen.

Die is er nu wel. Cloetta maakte zelfs via haar interne kanalen in mei vorig jaar al bekend dat ze haar fabrieken wil samenvoegen en het liefst in 2023 al met de bouw daarvan beginnen. Dat is ver voordat de inwoners geïnformeerd zijn, legde het comité de raadsfracties voor.

De grieven van de omwonenden zijn helder. De fabrieksplannen zijn strijdig met het bestemmingsplan van een kleinschalig bedrijventerrein, Cloetta valt in een te hoge milieucategorie en schendt de voorwaarden van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. In de presentatie kwam een nieuwsbrief Majoppeveld tevoorschijn over de inrichtingsnormen van de Meeten. Dat strookt volgens de buurtbewoners niet met klachten van stank en geluidsoverlast nabij de huidige fabrieken alsmede gevaarlijke situaties met ammoniak en risico's van stofexplosie.

Over een maand moet de gemeenteraad een besluit nemen over de verplaatsing van de twee productielocaties in Roosendaal en de fabriek in Turnhout naar de Meeten II. De bewonersgroep heeft aangekondigd tot aan de Raad van State te procederen om de vestiging tegen te houden.