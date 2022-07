Active Ants in Roosendaal breidt opnieuw uit en is nu op de helft

ROOSENDAAL - Fulfilmentbedrijf? Autostore? Dozen-conveyors? Niet gek, als je niet direct begrijpt waar het over gaat. Het zijn termen die bij Active Ants aan de Borchwerf in Roosendaal dagelijks worden gebruikt.

Het bedrijf zit recht tegenover het Atik Stadion en heeft een oppervlakte van 2 hectare. Binnen de muren van Active Ants worden artikelen uit bestellingen bij webshops uit de voorraad gehaald, verpakt en verstuurd naar de klanten. Inmiddels verwerkt Active Ants bestellingen van 250 webshops.

Volledig scherm Fulfilmentbedrijf Active Ants in Roosendaal. Robotjes halen de juiste artikelen uit de juiste bakjes. © Active Ants

Die voorraad van webshops zit in duizenden kratten van 46 x 60 x 33 centimeter. Daarin passen bijvoorbeeld vier dozen schoenen, maar ook 36 flesjes bodylotion. Rap rijdende robots halen de gewenste artikelen uit de bak en verzamelen ze. Grote artikelen worden met de hand verzendklaar gemaakt. In december 2020 is het bedrijf in Roosendaal begonnen met 51.000 opslagbakken. Nu zijn er 47.000 bijgekomen. Als het bedrijf helemaal op stoom is, zijn er 200.000 voorraadbakken beschikbaar.

Verpakkingslijnen

,,Begin dit jaar zijn we begonnen met de installatie van de grote uitbreiding van de autostore”, vertelt Marcel Spruijt van Dematic dat verantwoordelijk is voor de dozen-conveyors (lopende banden) van de verpakkingslijnen.

Volledig scherm In het distributiecentrum van Active Ants in Roosendaal zorgt een uniek systeem van slimme robotjes ervoor dat veel meer pakketjes veel sneller op hun bestemming aan komen. Hier de oprichters Jean Lahaye en Jeroen Dekkers. © Pix4Profs/Marina Popova

,,De installatie van deze autostore-uitbreiding verliep vrijwel probleemloos, net zoals de inbedrijfstelling. Begin maart de eerste batch met 22.000 opslagbakken. Na Pasen de tweede batch met 25.000 opslagbakken. Daarna is begonnen met het vullen van de eerste nieuwe bakken. Inmiddels is het nieuwe deel in gebruik genomen”, aldus Spruijt.

Quote Er zijn vestigin­gen in België en Duitsland. In het najaar wordt een vestiging in Northamp­ton in Engeland in gebruik genomen. Daarna volgt Frankrijk Edwin Koene, Active Ants, Nieuwegein

Het hoofdkantoor van Active Ants zit in Nieuwegein. In 2018 is het bedrijf overgenomen door bpost, de Belgische evenknie van PostNL. Omdat bpost de internationale markt kent, bood dat Active Ants de kans in het buitenland actief te worden. ,,Er zijn reeds vestigingen in Willebroek, België en Dorsten, Duitsland. In het najaar wordt een vestiging in Northampton in Engeland in gebruik genomen. Daarna volgt Frankrijk", zegt Edwin Koene in Nieuwegein. Steeds geldt het bedrijf in Roosendaal als blauwdruk.

Volledig scherm Enkele van de vele robotjes van Active Ants. © Pix4Profs/Marina Popova

,,We zijn erg blij met deze uitbreiding", vertelt directeur Jeroen Reedijk van Active Ants Nederland. ,,Deze 47.000 nieuwe opslagbakken zijn hard nodig om de verwachte groei goed te kunnen faciliteren.” Het e-fulfilment center in Roosendaal werkt met 100 opslagrobots en 65 draagrobots die de ongeveer 125 werknemers assisteren. Fulfilment betekent dat Active Ants goederen van webshops ontvangt, opslaat, sorteert, inpakt en verzendt. ,,Eigenlijk doen we niet meer dan webshops ontzorgen”, zegt woordvoerder Koene van Active Ants, dat jaarlijks meer dan 5 miljoen orders verwerkt.