Agent tasert auto-inbreker na worsteling in Roosendaal

De getuige zag dat een inbreker met een veiligheidshesje aan de autoruit vernielde. De melder gaf het signalement door aan de politie. Agenten gingen op zoek want de inbreker was inmiddels al vertrokken op de fiets.

Worsteling

De politie kreeg de verdachte al snel in het vizier, waarna een achtervolging ontstond. Op het Knipplein werd de man achterhaald en ontstond een worsteling tussen de verdachte en een agent. Even later werd de Roosendaler in de boeien geslagen, nadat de agent de taser had ingezet.