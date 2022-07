Al ruim 2,5 ton ingezameld op weg naar Colsensation 2022

De Colsensation is een van de vele grote evenementen die Stichting Team Doelbewust organiseert in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten worden aan kanker gerelateerde goede doelen ondersteund. Op dit moment hebben zich 466 deelnemers aangemeld om fietsend of lopend de Mont Ventoux te beklimmen. Tijdens het laatste Col Café voor de grote vakantie kregen de deelnemers tips en informatie over de te beklimmen bergroute en de daarbij horende moeilijkheden.