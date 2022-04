Albert Heijn Hoeven pikt meubelzaak Kocx alsnog in, boven de winkels komen elf appartementen

De kans bestaat dat er nog een keten bij komt, die niet per se onder het Ahold concern valt. De hele inrichting van het winkelpand verandert, want boven de winkels komen elf appartementen. Het stemt wethouder Hans Wierikx in elk geval tevreden. ,,De winkelvoorziening in Hoeven gaat erop vooruit en bovendien wordt met de appartementen in een sterke woningbehoefte voorzien.’’