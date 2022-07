Alle boa’s een wapenstok? ‘Onze mond is het belangrijkste wapen!’

Sportieve­lin­gen zwemmen, lopen en fietsen tijdens de Triatlon in Oud Gastel

OUD GASTEL - Tientallen sportievelingen, verdeeld in 67 teams, deden zaterdagmiddag mee aan de triotriatlon, tijdens de Verwer en Janssen Triatlon in Oud Gastel. Zwemmen, lopen of fietsen; de deelnemers draaiden er hun hand niet voor om. ,,Toch mooi hoe zo'n klein dorp ergens groots in kan zijn.”

26 juni