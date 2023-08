Alle spelers van ‘het RBC van het millennium’ zijn bij reüniewedstrijd: ‘Hebben zelfs een shirtsponsor vastgelegd’

MET KAART Dankzij programma’s als B&B Vol Liefde wordt de bed and breakfast nog populair­der, ook in West-Bra­bant

Het succes van tv-programma’s als Bed & Breakfast en B&B Vol Liefde zorgt ervoor dat bed and breakfasts steeds populairder worden in Nederland. De landelijke trend is ook in West-Brabant duidelijk zichtbaar. In vijf jaar tijd is het aantal B&B’s daar gestegen van 124 naar 193.