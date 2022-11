Als Cloetta zich op De Meeten wil vestigen, is dat geen probleem, vindt Roosendaals college

Update Man (40) raakt zwaarge­wond bij steekpar­tij in Roosendaal, politie zoekt één of meerdere daders

ROOSENDAAL - Een 40-jarige man is woensdagmiddag neergestoken aan de Boulevard in Roosendaal. Daar hield de Roosendaler zware verwondingen aan over. Een woordvoerder van de politie meldt dat agenten nog naar één of meerdere daders op zoek zijn.

17 november