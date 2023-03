Anne (27) spaart al zeven jaar, maar heeft nog steeds geen huis in haar dorp

Domper voor Tim van Rijthoven: blessures zetten streep door deelname toernooi in Zwitser­land

Het is vooralsnog niet het jaar van tennisser Tim van Rijthoven. De Roosendaler komt voorlopig niet in actie wegens rugproblemen en een bijkomende elleboogblessure. De nummer 147 van de wereld heeft zich daarom afgemeld voor het challengertoernooi in het Zwitserse Lugano van deze week.