Halderber­ge wil hulp van Rijkswater­staat en provincie bij aanpak verkeerson­vei­lig punt Kralen

OUDENBOSCH - De afrit Kralen met de A17 in Oud Gastel staat bekend als een van de meest verkeersonveilige punten in de gemeente Halderberge. Het college heeft nu een brief gestuurd naar Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant om ze, zo te zeggen, een goedbedoelde schop onder de kont te geven.

24 december