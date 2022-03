Anti-islamcartoon en ‘kruistocht’ als speerpunt: ‘Forza Rucphen solliciteert naar vervolging door OM’

De PVV-afsplitsing onder leiding van raadslid Brigitte Clercx profileert zich daar als ‘gewoon lekker rechts’ en ‘de enige partij die niet de linkse agenda uitvoert’. In de gemeente Rucphen heeft minder dan 3 procent van de bevolking een niet-westerse migratie-achtergrond en een moskee staat er niet. Toch zou ook de PVV er volgens een flyer van Forza niet in zijn geslaagd ‘de islamitische invasie in de dorpen’ te stoppen.