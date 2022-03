Anton van Wesel opent op zijn 60ste winkel in Wouwse Plantage: ‘Bakker word je niet, dat ben je’

Van West-Brabantse bodem Peter is in de ban van coniferen kweken: ‘Naar onze drie kleindoch­ters heb ik ieder een soort vernoemd’

SPRUNDEL - Een tapijtje leggen of gordijnrails exact op maat plaatsen? Peter Schrauwen (70) draait er zijn hand niet voor om. Logisch want het is jarenlang zijn werk geweest. Tot zijn 38e werkte Schrauwen als woningstoffeerder.

