‘Apetrotse’ Draai hengelt Van der Poel, Nederlands kampioen Eenkhoorn én nieuwe hoofdsponsor binnen

Het evenement heet dit jaar overigens officieel Tristar Draai van de Kaai, want de Roosendaalse reinigingsmiddelenproducent is de nieuwe hoofdsponsor. Het is volgens Joost van Oosterhout van de organisatie voor het eerst in zeker vijf jaar dat er een naamsponsor is gevonden. Hij is trots dat na drie jaar afwezigheid door corona, het sponsorbestand niet is gekrompen, maar zelfs gegroeid. ,,Superfijn! Daar spreekt vertrouwen uit en daar krijgen we veel extra energie van.”