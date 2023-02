Arjen Lubach speelt één keer buiten Amsterdam: in De Kring in Roosendaal

Een soberder plan voor de kerk in Nispen, is dat wèl haalbaar?

NISPEN - De Roosendaalse Lijst en het CDA willen dat de gemeente opnieuw gaat overleggen over - goedkopere - mogelijkheden om toch het dorpshuis onder te brengen in de kerk van Nispen. Want het plan om juist het huidige dorpshuis uit te bouwen is slecht gevallen in het dorp.

31 januari