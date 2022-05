Artiesten én publiek uit hun dak tijdens Top 2000 in De Kring in Roosendaal

Illse van de Molengraaf die tegenwoordig samen met Paul Rampaart de Top 2000 organiseert, legt uit dat deze voorjaarseditie eenmalig is omdat het muziekfeest door corona twee keer werd afgelast. ,,De artiesten stonden echt te popelen om weer aan de slag te kunnen gaan.’’ Dat enthousiasme spatte er dan ook vanaf het eerste optreden met Sirius- Eye in the Sky door de band en gitarist Sebas Honing meteen van af. Ook bij het publiek.

Talent

Gerard Zalinge en Jürgen Huigen horen tot de vaste bezoekers van de Top 2000: ,,We hebben zo belachelijk veel talent in Roosendaal en dat komt hier allemaal samen tijdens steeds verrassende optredens. De artiesten komen echt uit hun comfortzone. Je kunt een duur kaartje kopen voor Ziggodome, maar hier krijg je meer voor minder geld. Bovendien is de sfeer minstens zo goed omdat je veel mensen uit het publiek en van de artiesten kent. Het is ons kent ons. Roosendaal moet goed investeren in muziekonderwijs zodat dit kan blijven bestaan!’’

Zangeres Petra Honing was een van de artiesten die met haar warme stemgeluid en danspasjes het publiek helemaal mee kreeg. ,,Ik leef een heel jaar hier naar toe. Ik treed overal op maar hier sta je met rotten in het vak. Een vriendenkliek met alle neuzen dezelfde kant op. Nieuwkomers Fleur Caniëls en Amy Knobel passen hier ook prima tussen! Je doet dit echt samen en je tapt van elkaars energie. Deze sfeer is zo speciaal. Toen het twee jaar terug voor het eerst werd afgelast, moest ik huilen. Gelukkig mogen we op 17 december weer opnieuw!’’

De top 2000 werd ongeveer dertien jaar geleden voor het eerste georganiseerd door musicus Bert van Uffelen. Door het grote succes werd het in december een jaarlijks terugkerend evenement.