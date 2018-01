Artsen geschokt nadat foutparkeerder man (68) dubbele enkelbreuk trapt

Aan foutparkeerders was het echtpaar Van Akelijen uit Roosendaal al lang gewend geraakt, maar dat een parkeerruzie zou uitlopen op zwaar geweld… Nee. Dat had Henny van Akelijen niet zien aankomen. Haar 68-jarige man Ron raakte vrijdagavond zwaargewond toen hij door een 24-jarige man onderuit geschopt werd.

Nog altijd ontdaan toont Henny van Akelijen een foto van de enkel van haar man. ,,Een dubbele enkelbreuk. Hij is met spoed geopereerd. De artsen waren geschokt. De dader moet precies geweten hebben wat hij deed. Het moet een professional geweest zijn’’, zegt ze in haar bovenwoning aan de Burgemeester Prinsensingel, in het centrum van Roosendaal.

Meubelwinkel

Het echtpaar is plaatselijk bekend van de meubelwinkel het Brabantsch Korfke. ,,Mijn man heeft de zaak sinds 1974’’, zegt Henny. De winkel zit onder de woning met daarnaast de poort naar de achterzijde van het complex. ,,Onze auto staat achter. We moeten door de poort door om weg te kunnen. Meerdere mensen gebruiken deze uitgang, maar helaas gebeurt het regelmatig dat mensen hun auto er pal voor parkeren. Dat gebeurde vrijdagavond ook. Ik zag het en riep meteen uit het raam dat mijn man door de poort moest. Maar die automobilist zei dat het maar twee minuten zou duren en weigerde zijn auto weg te halen’’, zegt ze.

Het was uiteindelijk een medewerker van de sportzaak tegenover het echtpaar die de auto van zijn cliënt verplaatste. Toch zag de dader reden om alsnog ruzie te maken met het slachtoffer. Henny: ,,Hij gaf zijn bril aan de man en liep op Ron af om hem ter plekke onderuit te trappen. Door de val kwam mijn man ook nog eens ongelukkig op zijn elleboog terecht. Ook hieraan moet hij geopereerd worden. En dat allemaal terwijl hij hartpatiënt is. Mijn man heeft de dader geen moment geprovoceerd.’’

Verdachte

De politie heeft de dader een dag later kunnen aanhouden. Woordvoerder Eric Passchier: ,,We hebben hem verhoord en inmiddels is hij weer op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdachte. De zaak is nu in handen van het Openbaar Ministerie.’’

Het slachtoffer maakt het volgens zijn vrouw redelijk. ,,Hij vindt de dader zielig. We zijn allebei gelovig en geloven niet in wraak. Het is beter om dit op een rustige manier te verwerken dan je te verliezen in haat. Dan kun je niet beginnen met het genezingsproces. Gelukkig krijgen we veel steun van familie en vrienden.

'Hoe durf je'

Steven van Akelijen, de zoon van het echtpaar, schreef naar aanleiding van de schoppartij een emotioneel bericht op Facebook. 'Jij vond het nodig om een man die twee hartinfarcten heeft overleefd op 68 jarige leeftijd zo te schoppen dat hij nu in het ziekenhuis ligt met een ernstig gebroken enkel en elleboog. De eerste operatie heeft drie uur geduurd, was zwaar gecompliceerd maar hij is er door. Met zijn elleboog wordt nog overlegd hoe deze te opereren is. Mijn pa is 68, hoe durf je.'

Steven, die zelf op curaçao woont, kan er nu niet persoonlijk zijn voor zijn vader. 'Ik hoop met heel mijn hart dat het rechtssysteem eens zegeviert en jij krijgt wat je verdient. Mijn pa zal een erg lang herstel traject door moeten en god weet of hij hier helemaal van herstelt', schrijft hij.