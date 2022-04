Auto belandt op verkeerslicht in Roosendaal, inzittenden vluchten

Kinderen leren met media om te gaan bij het Media Ukkie Lab in Roosendaal

ROOSENDAAL - Het Media Ukkie Lab in de Roosendaalse bibliotheek is zaterdagochtend geopend door wethouder Réne van Ginderen. Met het initiatief hoopt de bibliotheek ouders van kinderen tussen de twee en zes jaar oud wat bij te brengen over hoe om te gaan met media(-apparaten).

26 maart