Auto en tractor botsen in Roosendaal: automobilist raakt gewond

Ondanks rituitval en stakingen scoort Arriva bij Brabantse reizigers nog altijd ruim voldoende

ROOSENDAAL - Vervoersbedrijf Arriva heeft in een klanttevredenheidsonderzoek een 7,8 van reizigers in Noord-Brabant gekregen. Passagiers in het westen van de provincie geven zelfs een acht. Daarmee zijn ze iets meer tevreden dan in Oost-Brabant. De Brabantliners scoren iets lager: 7,7.