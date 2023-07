Auto in brand na botsing tegen boom tussen Wouw en Roosendaal, vrouw naar ziekenhuis

Straf van gewelddadi­ge man op station Roosendaal gehalveerd omdat agenten eigen geweld verzwegen

ROOSENDAAL – Een 28-jarige Tunesische vluchteling moet drie maanden de cel in omdat hij zich in april op station Roosendaal misdroeg en fors geweld gebruikte tegen politieagenten en NS-personeel. Zijn straf viel echter veel lager uit dan gebruikelijk, omdat agenten en NS-mensen in het proces-verbaal verzwegen dat zij ook geweld gebruikten.