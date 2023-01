Auto in de sloot in Moerstraten, bestuurder klautert er zelf uit

met video Bezuinigen in 2023: ‘We gaan voor de huismerken en aanbiedin­gen’

ROOSENDAAL - Gaan we het financieel nog redden in 2023? Daarover maken veel mensen zich zorgen nu zelfs de prijs van een simpel halfje bruin of een pak vanillevla naar recordhoogte is gestegen en energietarieven, prijsplafond of niet, door het dak gaan.

6 januari