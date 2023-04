Auto over de kop op snelweg bij Rucphen: man (51) uit Roosendaal vermoedelijk onder invloed drugs

Schrikba­rend straatge­weld tussen Marokkaan­se bendes in Roosendaal: ‘Bijna geslacht als een schaap’

BREDA/ROOSENDAAL – Huiveringwekkend straatgeweld tussen twee rivaliserende groepen Marokkanen in Roosendaal, actief in de drugsscene. Een man wordt zowat doodgereden. De autobestuurder loopt diepe snijwonden in zijn hals op. ,,Slachtoffergejank.”