Auto raakt van de weg en belandt in sloot bij Roosendaal, twee inzittenden gewond

ROOSENDAAL - Een man raakte zondagavond gewond bij een schietpartij op de Diamantdijk in Roosendaal. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke verdachte is nog zoek. Met hulp van een politiehelikopter en honden probeerde de politie hem te vinden. De politie doet verder onderzoek door onder andere met getuigen te spreken en camerabeelden te bekijken.