Automobilist (27) kruipt dronken achter het stuur, bijrijdster trapt agent tegen het hoofd

De politie in Roosendaal heeft vannacht een man en vrouw aangehouden. De man reed onder invloed van alcohol en moest mee naar het bureau voor een ademanalyse. De vrouw zat naast hem in de auto, maar verzette zich tegen de agenten en trapte zelfs een agent tegen zijn hoofd.

De 27-jarige automobilist had zo'n acht keer te veel gedronken dan is toegestaan. Het rijbewijs van de beginnend bestuurder is daarom ingenomen. Nadat de man een verklaring had afgegeven, kon hij naar huis.

De vrouw die naast hem zat in de auto, ook onder invloed van alcohol, hoefde in eerste instantie niet mee naar het bureau. Zij eiste dat de agenten haar ook meenamen in hun auto naar het bureau. De agenten legden haar uit dat dat niet mogelijk was en dat ze zelf naar het bureau moest gaan door te gaan lopen of een taxi te bellen.

Trap tegen het hoofd

Daar was de 30-jarige vrouw het niet mee eens en daarom ging ze verschillende keren voor de politieauto staan. Een van de agenten stapte uit en begeleidde de vrouw naar de stoep. Hij vertelde haar dat zij de politiemensen niet moest belemmeren om hun werk te doen. En dat deed ze toch, want opnieuw ging ze voor de poltitieauto staan. Weer stapte de agent uit, begeleidde de vrouw naar een grasveld, waar ze onderuit ging. Toen de agent haar wilde toespreken, trapte ze hem vol tegen het hoofd.

Om de vrouw onder controle te krijgen gaf de agent de vrouw vervolgens een klap in haar gezicht. De Roosendaalse vrouw is uiteindelijk ook aangehouden en naar een politiecel gebracht. Daar bleek dat de vrouw gewond was geraakt, waarna een ambulance haar heeft opgehaald. Als de vrouw uit het ziekenhuis ontslagen wordt dan zullen agenten haar op het bureau verhoren. De agent die tegen zijn hoofd is getrapt doet aangifte van mishandeling.