Automobiliste botst hard tegen geparkeerde auto’s en raakt gewond in Roosendaal

Van wie is deze nieuwe ‘spookauto’ ter waarde van 60.000 euro in Roosendaal?

ROOSENDAAL - Een vrijwel nieuwe Range Rover met een geschatte waarde van ongeveer 60.000 euro is donderdag in beslag genomen aan de Schotbossenstraat in Roosendaal. De ‘spookauto’ staat al wekenlang geparkeerd in de straat, lijkt van ‘niemand’ en is ook niet verzekerd.

22 juli