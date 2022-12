Bakker Saar trekt in pand van gestopte bakkerij Croonen in Roosendaal: ‘Prachtig wat hier gebeurt!’

Overzichts­ten­toon­stel­ling Bart Backx: ‘Zijn passie lag bij het schilderen van Nederland­se landschap­pen’

ROOSENDAAL – Urenlang liep hij rond in het bos. Bestudeerde er de structuur van bomen en bladeren minutieus. Bart Backx (1951-2015) maakte zijn landschapsschilderijen in de jaren 80 en 90, toen vooral abstracte werken in de mode waren. Maar de Roosendaler voelde zich meer verbonden met de meesters uit de Gouden Eeuw.

