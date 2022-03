Bedden, opladers en handdoeken gezocht voor opvanglocatie De Brink

Donderdag maakte de gemeente Roosendaal bekend de leegstaande woonzorglocaties De Brink en Moerweide in De Kroeven beschikbaar te willen stellen voor de opvang van mensen die het door oorlog verscheurde Oekraïene zijn ontvlucht. Daar is plek voor ongeveer 150 mensen. Voor de inrichting daarvan is de gemeente nog wel dringend op zoek naar vooral bedden en beddengoed.

Inzamelpunt

Roosendalers die willen helpen kunnen die spulletjes zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur afgeven op het parkeerterrein aan de Melis Stokelaan. Het is volgens gemeentewoordvoerster Patricia Stroo nog niet duidelijk hoeveel vluchtelingen er zaterdag al naar Roosendaal komen. Wel is volgens haar duidelijk dat - hoe goed bedoeld ook - er voorlopig geen behoefte is aan kleding.

Er wordt volgens haar wel gezorgd dat er de komende dagen ook medische en geestelijke ondersteuning aanwezig is. Dat laatste loopt via de Veiligheidsregio. Stroo: ,,Deze mensen hebben zo veel meegemaakt, het is goed dat er traumabehandeling klaar staat indien nodig.’’

Kerk staat klaar indien nodig

De Sint Norbertusparochie is volgens pastoor Marc Lindeijer nog niet benaderd voor religieuze ondersteuning. Lindeijer: ,,Oekraïne is ook vooral orthodox, maar als onze hulp nodig is, zijn we altijd bereid ons steentje bij te dragen.’’



Volgens Lindeijer heeft de Sant’Egidio-gemeenschap in Roosendaal wel de vaste traditie eenmaal per maand in de Onze Lieve Vrouwekerk - op de derde donderdag van de maand - om 18.00 uur te bidden voor vrede. Vanwege de situatie in Oekraïne wordt dat vanaf volgende week opgeschroefd naar elke week.

