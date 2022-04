Bedrijfsgrond in West-Brabant is op, één geluk: ook geen nieuwe, lelijke ‘dozen’ meer

Belg krijgt 8 maanden cel voor bezit 2 kilo coke in loods Heerle

BREDA – Een 20-jarige Belg heeft vrijdag van de rechtbank in Breda een celstraf van acht maanden gekregen. De man had dik twee kilo cocaïne in een verborgen ruimte in z’n auto. Die stond geparkeerd in een loods in Heerle toen de politie de drugs ontdekte.

