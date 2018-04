Behulpzame man (51) voor ogen echtgenote doodgeschoten: 13 jaar cel

Overvaller van Domino’s Pizza aan de Boulevard in Roosendaal staat op camerabeel­den

14:20 ROOSENDAAL – Op donderdag 18 januari rond 20.30 uur is een vestiging van Domino’s Pizza aan de Boulevard overvallen. Het was de derde overval in de periode oktober tot en met januari. In de uitzending van Bureau Brabant zijn camerabeelden te zien van de overvaller.