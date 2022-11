Belangstelling vanuit Schijf voor woningen in De Berg lijkt groot

Onderzoek naar schietpar­tij in Wouw klaar, strafzaak begin volgend jaar

BREDA – De rechtbank in Breda wees dinsdag de laatste onderzoekswensen af en daardoor is het onderzoek naar de schietpartij aan het Melleveld in Wouw, op 28 februari van dit jaar, nagenoeg afgerond. De zaak is vrijwel klaar om behandeld te worden op 16 februari 2023.

1 november