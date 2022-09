Belastingsamenwerking heeft bijna miljoen extra nodig: ‘Ligt deels aan hebberige bedrijfjes’

Eerbetoon aan muzikale duizend­poot Jan Walraven in Wouw

WOUW - Een musicus in hart en nieren, een man met een eigen muziektempel, koordirigent, componist en bovenal cultuurliefhebber. Wouwenaar Jan Walraven (80) krijgt komende zaterdag in de Lambertuskerk in Wouw een eerbetoon.

21 september