Bewoner ademt rook in bij woningbrand in Roosendaal

Fons van Hees, oud-pas­toor Roosendaal, overleden op 72-jarige leeftijd

ZIERIKZEE/ROOSENDAAL - In zijn woonplaats Zierikzee is afgelopen week de geliefde pastoor Fons van Hees overleden. Bijna twintig jaar was hij verbonden aan de Roosendaalse parochies.

3 februari