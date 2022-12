Bewoners mogen meepraten over nieuwe woningen Oud Gastel

Maandagavond kunnen Gastelaren hun wensen doorgeven aan wethouders Sharona Malfait en Hans Wierikx. ,,We bouwen voor onze inwoners, dus wat is er mooier dan bij hen op te halen wat hun wensen zijn”, zegt Wierikx.

Hoeveelheid woningen nog onduidelijk

De gemeente wil woningen bouwen op de plek van de voormalige basisscholen De Linde en de St. Joannesschool aan de Schoolstraat. Maar Hoe veel woningen er precies komen is nog niet duidelijk. Dat zal afhangen van de wensen van de Gastelaren. ,,Bouw je grondgebonden of ga je de lucht in? Ga je senioren- of starterswoningen bouwen", legt de wethouder uit.

Het college staat ook open voor een CPO-project, waarbij de toekomstige bewoners samen opdracht geven voor de bouw van hun eigen woningbouwproject. Wierikx: ,,We laten het bewust vrij, al zullen we op die avond wel een paar illustraties laten zien met ideeën over de inrichting.”

Prominente plek in het dorp

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners van het dorp te betrekken bij de woningbouw hier, omdat de nieuwe huizen op een prominente plek in het dorp komen, vlak bij het centrum. ,,We willen de Gastelaren meenemen in de mogelijkheden en onmogelijkheden”, vertelt wethouder Sharona Malfait. ,,Niet alles zal kunnen, maar we horen graag waar de meerderheid behoefte aan heeft.”

De inloopavond is maandag van 18.00 tot 22.00 uur in 't Veerhuis. Na deze avond worden er definitieve plannen gemaakt. Daarover kunnen omwonenden en geïnteresseerden later opnieuw hun zegje doen.