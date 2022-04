Bewoners nieuw woonhofje Weike van Bus: ‘Mijn buren sprak ik al, gezellige mensen’

Uitgestel­de expositie heemkunde­kring Sprundel in De Trapkes

SPRUNDEL - Op zaterdag 2 en zondag 3 april exposeert heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat in De Trapkes. Jaarlijks hield de Sprundelse haar tentoonstelling in het laatste weekeinde van november, maar in 2020 en in 2021 stak corona daar een stokje voor.

30 maart