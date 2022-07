Bezwaren tegen kap van 57 bomen langs de N640 van tafel geveegd

Taakstraf geëist tegen stalker (62) uit Oudenbosch die ex aanrandde in auto: ‘Alles draaide om seks’

MIDDELBURG - De 62-jarige J. K. uit Oudenbosch had het er medio mei vorig jaar maar moeilijk mee. De relatie die hij sinds een half jaar met een vrouw uit Goes had zag zij niet meer zitten en dus kwam daar een eind aan. In plaats van de situatie te aanvaarden begon K. de vrouw te stalken met als dieptepunt een autorit naar Rotterdam waarbij hij de vrouw aanrandde.

15 juli