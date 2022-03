‘Binnen twee weken meer duidelijk over coalitie Roosendaal’: informateurs beginnen aan hun klus

Analyse Huidige coalitie kan in Rucphen moeiteloos verder: ‘Kijk eens waar we nu met zoveel girlpower staan’

RUCPHEN - Degene met de grootste familie is in Rucphen per definitie winnaar van de verkiezingen. Zie daar de analyse van PVV-lijsttrekker Ad Vissenberg op de verkiezingsuitslag. Laura Matthijssen-de Jong komt én uit een groot gezin én is met haar RVP veruit de grootste partij gebleven.

