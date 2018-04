Binnengesmokkelde kluisjesrovers Rabobank lieten zich insluiten

Politie en Openbaar Ministerie denken dat de beveiligers, die toezicht hielden op het openen en sluiten van het bankfiliaal, de inbrekers hebben geholpen door ze binnen te smokkelen. Naar deze twee of meer onbekende rovers is de recherche nog op zoek. Het is niet duidelijk of reeds aangehouden verdachten uit vrije wil of onder druk zouden hebben geholpen.



De twee EBN-medewerkers zijn vanochtend van hun bed gelicht in hun woningen in Roosendaal en Etten-Leur. De twee vaders reageerden zeer geschrokken, maar het ging er bij de arrestaties rustig aan toe.



In de woningen zocht de politie naar buit en ander bewijs. Daarbij werden een geldhond en digitale en financiële specialisten ingezet. Ook in een zonnestudio in Zundert die eigendom is van de Etten-Leurse verdachte viel de politie binnen om bewijs te zoeken. Hier werd niemand aangehouden.



Officier van justitie Yolanda van Setten zegt dat het onderzoek zich van meet af aan mede richtte op mogelijke betrokkenheid van medewerkers van het beveiligingsbedrijf. Zij beschikken immers over kennis om ongezien in de bank te komen en alle alarmsystemen te omzeilen of manipuleren.