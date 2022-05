Blijft de Gastelse wandelvierdaagse toch bestaan? ‘Dit mag niet uit ons dorp verdwijnen’

Op het Futura-voorplein verzamelen de wandelaars zich vanaf 18.00 uur om te vertrekken voor de 3, 5 of 10 kilometer. Een enkele fanatiekeling zelfs voor de 15. Het is evenals de vorige drie avonden, heerlijk weer en de sfeer zit er zeker met al die mooie gouden ballonnen, kroontjes en andere versieringen goed in.

Vanaf maandag ging het respectievelijk richting Gastels Veer, Barteweg, Rijpersweg en gisteren de Vierschaarstraat. Zelfs de 86-jarige Janus Oerlemans loopt de 10. Yvonne Appelboom (47) van ’t Veerke: ,,We stoppen na een lange periode dus met de organisatie. Het is voor ons het meest risicovolle evenement.”

Keuzes maken

,,Het is geen afgezet parcours. En er zijn deelnemers die zich niet aan de verkeersregels houden. Inderdaad jammer dat het voor ons niet verder gaat, maar ook wij moeten keuzes maken. We gaan het aantal evenementen terugbrengen. Gelukkig zijn er al die jaren geen nare dingen gebeurd.”

’t Veerke organiseert de vierdaagse sinds 1985, toen ze het overnamen van toenmalig jongerenwerk ‘t Veerke die er in 1978 mee begonnen. Daarvoor was jongerenwerk ’t Trefpunt al in 1969 gestart. Alwie Akkermans (72) was te laat voor de inschrijving en is vanavond verkeersregelaar. ,,Dit mag niet uit ons dorp verdwijnen. Iedereen is zo graag aan de wandel. De mensen willen graag weten waarom het mogelijk gaat stoppen.”